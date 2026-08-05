Наивно было думать, что Россия слаба. У НАТО нет шансов

Датский батальон из 800 солдат направляется в Латвию для усиления восточного фланга НАТО, пишет DR. Страна не располагает эффективной системой ПВО и имеет армию численностью всего в девять тысяч человек, а войска союзников будут находится там только в течение полугода.
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