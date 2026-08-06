«Цена третьего этапа»: Зеленский приказал ВСУ усилить удары по России Глава киевского режима Владимир Зеленский дал приказ усилить удары по объектам в регионах России.
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«Цена третьего этапа»: Зеленский приказал ВСУ усилить удары по России Глава киевского режима Владимир Зеленский дал приказ усилить удары по объектам в регионах России.
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