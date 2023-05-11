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Шахназаров основательно «приложил» Вайкуле* и Лазареву* за сравнение россиян с «собаками»

Шахназаров основательно «приложил» Вайкуле* и Лазареву* за сравнение россиян с «собаками»

Журналист, публицист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» основательно «приложил» певицу Лайму Вайкуле и актрису Лазареву* за сравнение россиян с «собаками»   ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОЧНИКЕ  .

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