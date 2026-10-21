За последние две недели — на фоне серии крайне болезненных для ВСУ российских ракетных и беспилотных ударов по глубокому тылу — заметно изменилась в нашу пользу и линия фронта.
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