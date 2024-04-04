«За это придется ответить». Россиян будут меньше беспокоить спам-звонками

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до одного млн руб. за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, а также об ужесточении наказания для микрофинансовых организаций, размещающих неполную информацию об условиях займа, сообщает PRIMPRESS.
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