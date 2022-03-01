В Самаре 28 февраля 2022 года закрыли для пассажиров станцию метро «Гагаринская»

Вчера, 28 февраля 2022 года, одна из станций метро города Самара была закрыта на весь день. Всех самарцев, что хотели воспользоваться этим видом общественного транспорта ждал неприятный сюрприз, ведь остановка на станции Гагаринской была невозможна.