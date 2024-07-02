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За рулем

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  • Dash45
    попробуйте на западе перездать на права после пьянки этой практики нам не хватаетЭту категорию вод...
  • Sergey V
    кто такой депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он что то умное для народа может предложить ? Надо же такую чушь выложил. Н...Эту категорию вод...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    а кто пустил чурку в депутаты ? На хрена они там ?Эту категорию вод...

Автокредиты стали менее доступными из-за решения ЦБ

Автокредиты стали менее доступными из-за решения ЦБ

С 1 июля Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Регулятор отметил, что автокредитование растет высокими темпами: на 1 апреля 2024 года рост задолженности составил 53% год к году.

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