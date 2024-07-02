Автокредиты стали менее доступными из-за решения ЦБ

С 1 июля Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Регулятор отметил, что автокредитование растет высокими темпами: на 1 апреля 2024 года рост задолженности составил 53% год к году.
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