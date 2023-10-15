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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев за весь турнир в Шанхае не отдал ни одного сета. Во всех матчах сыграли минусовые форы

Андрей Рублев может обновить карьерный рекорд в финале Шанхая. За весь турнир теннисист не отдал ни одного сета и во всех пяти матчах сыграли минусовые форы.

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