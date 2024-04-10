У мусульман наступил праздник Ураза-Байрам

Сегодня у мусульман наступил главный религиозный праздник – Ураз-Байрам (праздник разговения). Ураза-Байрам наступает в конце священного месяца Рамадан, и является праздником прекращения поста, который продолжался весь месяц Рамадан Праздник Ураза-Байрам похож на Христианскую Пасху, которой также предшествует пост.