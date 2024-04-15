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Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в победном матче с «Новым Орлеаном». «Лейкерс» сохранили 8-е место на Западе

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в победном матче с «Новым Орлеаном». «Лейкерс» сохранили 8-е место на Западе

Звездный форвард набрал 28 очков (11 из 20 с игры), 11 подборов и 17 передач, а также 5 перехватов и 1 блок-шот, «озерники» победили «Новый Орлеан» со счетом 124:108.

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