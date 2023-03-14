Самый верный путь в тюрьму. Как подростки на Алтае становятся закладчиками наркотиков

Самый верный путь в тюрьму. Как подростки на Алтае становятся закладчиками наркотиков

Самый верный путь в тюрьму. Как подростки на Алтае становятся закладчиками наркотиков Часто распространителями наркотиков становятся дети из благополучных семей Почти половина задержанных за распространение наркотиков в Алтайском крае – подростки.

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