Самый верный путь в тюрьму. Как подростки на Алтае становятся закладчиками наркотиков Часто распространителями наркотиков становятся дети из благополучных семей Почти половина задержанных за распространение наркотиков в Алтайском крае – подростки.
Самый верный путь в тюрьму. Как подростки на Алтае становятся закладчиками наркотиков Часто распространителями наркотиков становятся дети из благополучных семей Почти половина задержанных за распространение наркотиков в Алтайском крае – подростки.
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