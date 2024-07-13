Способ начать переговоры России с Украиной

Президент Чехии Павел: Киев в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов Петр Павел считает, что Запад для начала переговоров должен попытаться убедить Россию в том, что она не сможет добиться каких-либо значительных успехов на поле боя.
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