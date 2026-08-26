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ДумаТВ

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Володин: цели СВО — единственно правильные

Володин: цели СВО — единственно правильные

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине являются единственно правильными. Об этом заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24», которое выйдет сегодня.

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