Володин: цели СВО — единственно правильные

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине являются единственно правильными. Об этом заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24», которое выйдет сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии