Как сделать так, чтобы GeForce RTX 5090 не сгорела? TecLab припаяла кабели питания напрямую к плате

Теперь никаких ненадежных разъемов питания, но и гарантии тоже никакой Бразильская мастерская TecLab на своем YouTube-канале продемонстрировала радикальный способ избавиться от потенциальных проблем с 16-контактными разъемами питания GeForce RTX 5090.
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