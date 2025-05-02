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Сивков: Влиятельные прозападные силы России работают на провал СВО и свержение Путина 

Сивков: Влиятельные прозападные силы России работают на провал СВО и свержение Путина 

Действия прозападных лоббистов являются одной из причин, почему за 3,5 года СВО российская армия смогла занять скромные территории на Украине по сравнению с результатами Красной армии за аналогичный период в ходе Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наша власть сама лезет в капкан Трампа, хотя поговорку; СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ И ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ, ни кто не отменял!🤠😎👈😜
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14 час.
Александр Шентябин
Знаешь другие методы - иди во власть и действуй!
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14 час.
Амара Карпова
Не важно кто напротив, важно кто рядом💯💯💯
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14 час.
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