Действия прозападных лоббистов являются одной из причин, почему за 3,5 года СВО российская армия смогла занять скромные территории на Украине по сравнению с результатами Красной армии за аналогичный период в ходе Великой Отечественной войны.
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