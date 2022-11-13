БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тонко отмеренная ложь: американский Институт изучения войны

Тонко отмеренная ложь: американский Институт изучения войны

Псевдоправда Запада На Западе сложилась занимательная система формирования общественного мнения. Целая когорта аналитических институтов, называющих себя независимыми, создает море контента, которым пользуются информационные агентства по всему миру.

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