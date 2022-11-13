Псевдоправда Запада На Западе сложилась занимательная система формирования общественного мнения. Целая когорта аналитических институтов, называющих себя независимыми, создает море контента, которым пользуются информационные агентства по всему миру.
Псевдоправда Запада На Западе сложилась занимательная система формирования общественного мнения. Целая когорта аналитических институтов, называющих себя независимыми, создает море контента, которым пользуются информационные агентства по всему миру.
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