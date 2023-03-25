Украинская армия накрыла огнем из HIMARS населенный пункт Сватово в ЛНР

Украинские военные подвергли обстрелу из РСЗО HIMARS американского производства населенный пункт Сватово в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские военные подвергли обстрелу из РСЗО HIMARS американского производства населенный пункт Сватово в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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