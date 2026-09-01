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ТАСС

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Гостям на ВЭФ предлагают сет из икры за 27 тыс. рублей

Гостям на ВЭФ предлагают сет из икры за 27 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Сет из трех видов икры весом 60 гр за 27 тыс. рублей предлагает один из ресторанов, работающих на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

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