Гостям на ВЭФ предлагают сет из икры за 27 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Сет из трех видов икры весом 60 гр за 27 тыс. рублей предлагает один из ресторанов, работающих на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.
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