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  • Silver Kont
    Зачем?! Когда мелкобриты сдохнут на усраине, а о их судьбе  ничего не будет известно родственникам, они этого пидарас...«Мы должны победи...
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«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Великобритания предоставит Украине больше помощи, чем когда-либо. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
В Англии последние премьер-министры с головой не дружили, а этот точно ударился где то башкой и повредился, считая что посылая танки и самолёты можно добиться мира. Однако и Трамп не хочет их остановить, а предлагает попробовать. Все эти дельцы не хотят остановить войну, а говорят обратное!
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19 час.
СК
Сергей Ковалев
&quot;После Второй мировой войны в Великобритании появился известный лозунг «Мы должны победить в войне».&quot; сознался, паразит! т.е. пока над островком нависала черная туча фашизма, чудаки удачно примазались к Союзу и в итоге оказались в стане победителей. но тут же, перевернув страницу, махнули к гегемону обсуждать, как &quot;Мы должны победить в войне&quot;! слово &quot;этой&quot; надо читать, как непрекращающуюся войну Запад-Россия. вот и сегодня мелкобритт Стармер несёт какую-то пургу про какие-то &quot;растущие угрозы&quot; и поэтому (почему?)  &quot;предоставим Украине больше военной помощи, чем когда-либо&quot;!!! и, как с ними разговаривать? - &quot;мочить в сортире&quot; английском не наш подход, но как только объявятся в пределах видимости, так сразу, не дав нагадить!
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19 час.
Silver Kont
Зачем?! Когда мелкобриты сдохнут на усраине, а о их судьбе  ничего не будет известно родственникам, они этого пидараса на пинках вынесут из резиденции.... И чем больше их сдохнет на усраине, тем лучше.... Нужно только побольше подготовить оружия для уничтожения и в мелкобритании запустить ролик о последствиях применения российских систем возмездия...
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8 час.
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