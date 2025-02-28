«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер

Геннадий Бережнов В Англии последние премьер-министры с головой не дружили, а этот точно ударился где то башкой и повредился, считая что посылая танки и самолёты можно добиться мира. Однако и Трамп не хочет их остановить, а предлагает попробовать. Все эти дельцы не хотят остановить войну, а говорят обратное!

СК Сергей Ковалев "После Второй мировой войны в Великобритании появился известный лозунг «Мы должны победить в войне»." сознался, паразит! т.е. пока над островком нависала черная туча фашизма, чудаки удачно примазались к Союзу и в итоге оказались в стане победителей. но тут же, перевернув страницу, махнули к гегемону обсуждать, как "Мы должны победить в войне"! слово "этой" надо читать, как непрекращающуюся войну Запад-Россия. вот и сегодня мелкобритт Стармер несёт какую-то пургу про какие-то "растущие угрозы" и поэтому (почему?) "предоставим Украине больше военной помощи, чем когда-либо"!!! и, как с ними разговаривать? - "мочить в сортире" английском не наш подход, но как только объявятся в пределах видимости, так сразу, не дав нагадить!