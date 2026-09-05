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Ожидания по ставке ФРС США и изменения в рейтинговой системе ипотечного рынка

Ожидания по ставке ФРС США и изменения в рейтинговой системе ипотечного рынка

Акции крупнейших банков и финансовых институтов США оказались под ощутимым давлением на торгах 4–5 сентября 2026 года из-за возросших опасений повторного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

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