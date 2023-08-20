Военное обозрение

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«Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной»: чешский генерал оценил российские средства РЭБ

«Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной»: чешский генерал оценил российские средства РЭБ

Широкое применение ВСУ беспилотников, как в разведывательном, так и в ударном исполнениях, стало важным фактором, сдерживающим боевую активность российских войск в начала проведения спецоперации.

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