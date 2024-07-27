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Силы ПВО уничтожили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. «27 июля около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

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