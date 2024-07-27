Силы ПВО уничтожили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. «27 июля около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.