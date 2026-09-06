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Назван симптом рака легких, который часто остается незамеченным

Назван симптом рака легких, который часто остается незамеченным

Долгий кашель может указывать на развитие рака легких. Об этом рассказал онколог Густаво Шварцман в разговоре с Metropoles, пишет Доктор 24.

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