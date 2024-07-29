Суд в Москве приговорил украинца к 5,5 года колонии за призывы калечить пленных

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года лишения свободы руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призывал применять насилие по отношению к пленным российским бойцам.
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