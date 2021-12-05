Как ответили Ахматова и Маяковский на анкету Чуковского о Некрасове

В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою Некрасовскую анкету - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.
В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою Некрасовскую анкету - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.
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