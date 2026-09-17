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Американские СМИ узнали о планах Трампа подписать закон об «адских санкциях» против России

Американские СМИ узнали о планах Трампа подписать закон об «адских санкциях» против России

МОСКВА, 17 сентября. ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп вероятней всего подпишет законопроект об «адских санкциях» против России, сообщили американские издания The Wall Street Journal и Financial Times, ссылаясь на источник в Белом доме.

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