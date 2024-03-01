CENTCOM: США нанесли удары по шести ракетам, направленным на Красное море

29 февраля, между 18:00 и 19:15 по местному времени в Сане, силы Центрального командования Вооруженных Сил США (CENTCOM) выпустили два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в сторону Красного моря.