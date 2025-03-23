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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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6 пенальти назначили в 4 ответных матчах 1/4 финала Лиги наций. Только Роналду не реализовал попытку

В матче с Италией свой 11-метровый удар реализовал Йозуа Киммих (Германия), Джакомо Распадори сравнял счет с точки (3:3, 2:1 – первый матч).

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