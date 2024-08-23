Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности

Оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании граждан этой страны за военные преступления не включает в себя наказания за геноцид и преступления против человечности.
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