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Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности

Оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании граждан этой страны за военные преступления не включает в себя наказания за геноцид и преступления против человечности.

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Комментарии
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Константин Самарин
МУС наказывать Украину???  Не смешите! Пока эта организация будет карманной ливреткой анго-саксов, ни о каком суде над украинскими, американскими, европейскими военными преступниками не может быть и речи.
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