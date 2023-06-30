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«Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, можно сделать ставку только на российских игроков. Будут ли тогда люди ходить на матчи?» Орещук об РПЛ

– Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет.

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