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В России предложили ввести маткапитал на третьего и последующих детей

В России предложили ввести маткапитал на третьего и последующих детей

Было бы правильно, если бы материнский семейный капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего, и на каждого последующего, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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