Константин Ольшанский 4 ноября 2024 г., 21:11 Украинской армии не хватает личного состава, логистика под огнем, шахта «Покровская» под угрозой Пока Владимир Зеленский истерично машет шашкой, в его ближайшем окружении зреет бунт.