Число чеков в парикмахерских и салонах красоты выросло на 11% год к году

Индустрия красоты начала восстанавливаться после падения во время пандемии. Число чеков в парикмахерских и салонах красоты по всей России выросло на 11% в январе-июле год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков «Платформы ОФД».
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