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Аппарат вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом Nomad 100 успешно прошел первые летные испытания

Аппарат вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом Nomad 100 успешно прошел первые летные испытания

Беспилотник Nomad 100 / © Sikorsky / Lockheed Martin На начальном этапе специалисты завершили комплекс наземных и первых летных испытаний, после чего аппарат будет передан на государственный испытательный полигон для проведения расширенной программы тестирования.

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