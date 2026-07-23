Аппарат вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом Nomad 100 успешно прошел первые летные испытания

Беспилотник Nomad 100 / © Sikorsky / Lockheed Martin На начальном этапе специалисты завершили комплекс наземных и первых летных испытаний, после чего аппарат будет передан на государственный испытательный полигон для проведения расширенной программы тестирования.
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