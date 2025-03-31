🪧 В крымском посёлке Красногвардейское заменили 90% иностранных вывесок Почти все местные предприниматели завершили замену вывесок, содержащих иностранные слова или написанных на латинице, на русские.
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🪧 В крымском посёлке Красногвардейское заменили 90% иностранных вывесок Почти все местные предприниматели завершили замену вывесок, содержащих иностранные слова или написанных на латинице, на русские.