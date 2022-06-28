Стильный летний аксессуар из дешевой шляпки: прекрасно дополняют летние образы, делая их более женственными и стильными

Соломенные сумочки не теряют своей актуальности уже несколько сезонов подряд. Они прекрасно дополняют летние образы, делая их более женственными и стильными.
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