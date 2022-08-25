В Кировской области инспектор ДПС по дороге на работу задержал правонарушителя

23 августа около 5 часов 30 минут утра у дома № 56 по улице Ивана Попова города Кирова водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на три припаркованных у края проезжей части автомобиля: «Митсубиши Аутлендер», «Лада Калина» и «Тойота Витц».