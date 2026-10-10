Зеленский: Трамп сделал подарок Путину на день рождения - отмену санкций на ДТ Зеленский подверг резкой критике договорённость между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, назвав её «нечестной» и «непартнёрской».
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Эта зелёная тупо-овца всё ещё верещит.