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Зеленский: Трамп сделал подарок Путину на день рождения - отмену санкций на ДТ

Зеленский: Трамп сделал подарок Путину на день рождения - отмену санкций на ДТ Зеленский подверг резкой критике договорённость между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, назвав её «нечестной» и «непартнёрской».

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