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Царьград

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В нацпарке «Таганай» из-за аномального тепла выросли лисички

В нацпарке «Таганай» из-за аномального тепла выросли лисички

В национальном парке «Таганай» после образования сугробов и возвращения солнечной погоды обнаружили не менее 30 лисичек, а также повторно зацветшую землянику с уже сформировавшейся завязью.

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