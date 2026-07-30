Политика как он...
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Политика как она есть

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Российский регион частично остался без света из-за атаки ВСУ

Российский регион частично остался без света из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать энергосистему Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем официальном Telegram-канале, из-за этого фиксируется частичное отключение электроснабжения.

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