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Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

Завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины и мечтавший влиться в ряды власовского РДК* 29-летний самарский оппозиционер Андрей Жвакин пытался взорвать пункт приёма гуманитарной помощи для наших бойцов и населения Донбасса.

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Комментарии
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Nana Абраменко
идиот, пора карательную психиатрию возрождать
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15 час.
СК
Степан Капуста
Психиатр этому мерзавцу был не нужен. Ведь очевидно, что это существо определилось со своим &quot;мировоззрением&quot; исключительно из меркантильных и карьерных соображений, в желании повторить и продолжить дело Навального. Бабло...
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14 час.
Вадим Лебедев
Пытался... превратится из дебила в тварь - и то... не получилось.
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