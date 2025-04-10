«Каролина» сыграет с «Нью-Джерси» в первом раунде Кубка Стэнли. «Харрикейнс» выиграли 4 из 5 серий против «Дэвилс» в истории

В Восточной конференции в первом раунде между собой встретятся «Каролина» и «Нью-Джерси». На данный момент «Харрикейнс» занимают второе место в Столичном дивизионе (96 очков, 77 матчей), «Дэвилс» – третье (89 баллов, 78 игр).