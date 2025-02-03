Проходящий через Бабушкинский маршрут трамвая стал самым быстрым в 2024 году

Столичный 17-й маршрут трамвая стал самым быстрым по итогам прошлого года. Это самый популярный трамвайный маршрут среди пассажиров, он соединяет Медведково и Останкинский район, проходя через Бабушкинский.
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