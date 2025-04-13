Ученые доказали, что доисторические носороги жили огромными стадами

Носороги, которые обитали на большей части территории Северной Америки 12 млн лет назад, собирались в огромные стада, согласно новому исследованию, проведенному Университетом Цинциннати, и опубликованному 4 апреля в журнале Scientific Reports.
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