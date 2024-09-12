«Индийский Джеймс Бонд» передал Путину послание от Зеленского? Признание Кремля

Сейчас советник премьера Индии находится в России. Президента России Владимира Путина проинформировали о содержании контактов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киеве и его подходе к урегулированию ситуации вокруг Украины.
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