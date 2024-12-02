В Петербурге 7 декабря и 8 декабря закрывается троллейбусное движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда

В связи с проведением некоторых мероприятий В Петербурге в связи с проведением мероприятий «Мультимедийное шоу на Дворцовой» и «Конкурс современного медиаискусства Страна СВЕТА-2024» 7 декабря с 20:00 до 23:00 и 8 декабря с 19:00 до 23:00 закрывается троллейбусное движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Дворцового проезда.
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