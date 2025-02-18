Саммит Макрона по Украине завершился скандалом – никаких решений не приняли, но пол-Европы обиделось

СК

Сергей Ковалев

права Наташа Пирц на 100500 - " не все в ЕС равны". а чО, кто-то думал иначе? тут заставка С.Лаврова. далее - в глобальной повестке оптимизация, гегемону сменили хауптманагера для решения этой задачи, а ЕС просто ещё не перестроился. что характерно! - прежние сидельцы на руководящих не годятся, их ждёт замена, но они что-то там пытаются сохранить. не получится. тут как на бирже - растут акции или падают в стоимости, - надо успевать двигать фишки вовремя, сохраняя гешефт. сегодня вся эта европублика может спокойно "положить мандаты на стол", оговорив обеспеченный выход. завтра таких условий не будет. сопротивление может обломить всё заработанное непосильным трудом. ну а то, что вся лимитрофия была интересна лишь в рамках "обогрели/оборали", дык опять же к бабке не ходи! в условиях оптимизации их всех оптимизируют. к бабке на ходи!