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Саммит Макрона по Украине завершился скандалом – никаких решений не приняли, но пол-Европы обиделось

Саммит Макрона по Украине завершился скандалом – никаких решений не приняли, но пол-Европы обиделось

Французское издание Le Monde пишет об итогах вчерашнего экстренного саммита европейских лидеров в Париже, посвященного выработке общей позиции по украинскому вопросу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Чехия и другие возмутились....  А что возмущаться? ПРЕДАТЕЛЕЙ  никто не любит и не уважает, и их мнение никого не интересует.....   Все правильно.... Наглосаксам, этнические славяне, не нужны и не им решать...
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
права Наташа Пирц на 100500 - &quot; не все в ЕС равны&quot;. а чО, кто-то думал иначе? тут заставка С.Лаврова. далее - в глобальной повестке оптимизация, гегемону сменили хауптманагера для решения этой задачи, а ЕС просто ещё не перестроился. что характерно! - прежние сидельцы на руководящих не годятся, их ждёт замена, но они что-то там пытаются сохранить. не получится. тут как на бирже - растут акции или падают в стоимости, - надо успевать двигать фишки вовремя, сохраняя гешефт. сегодня вся эта европублика может спокойно &quot;положить мандаты на стол&quot;, оговорив обеспеченный выход. завтра таких условий не будет. сопротивление может обломить всё заработанное непосильным трудом. ну а то, что вся лимитрофия была интересна лишь в рамках &quot;обогрели/оборали&quot;, дык опять же к бабке не ходи! в условиях оптимизации их всех оптимизируют. к бабке на ходи!
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17 час.
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