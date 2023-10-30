Все больше детей становятся пациентами иркутских офтальмологов из-за качелей

За последние два года врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы заметили значительный рост числа пациентов, обращающихся в экстренный офтальмологический кабинет из-за инородных тел в роговице.
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