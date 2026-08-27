84% родителей школьников в Архангельске поддержали запрет телефонов на уроках

Большинство опрошенных учителей также считают, что смартфоны отвлекают детей от учебного процесса.84% родителей школьников в Архангельске поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время уроков.
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