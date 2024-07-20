Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве

С 20 июля в Москве стартует фестиваль культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Открытие пройдет на главной сцене сада «Эрмитаж» с участием представителей московского правительства и послов латиноамериканских стран, сообщает ТАСС.
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